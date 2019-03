Lula chega a São Paulo para velório do neto

(foto: VALQUIR AURELIANO / AFP)

O ex-presidente Lula chegou por volta de 8h30 da manhã deste sábado (2) a São Paulo, para comparecer ao velório do neto Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos. Por volta das 7h, ele embarcou em um helicóptero, que deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), onde cumpre pena de prisão.A juíza Carolina Lebbos, da 12.ª Vara Federal, autorizou na sexta-feira, 1.º, que o ex-presidente fosse à cerimônia . Arthur Araújo Lula da Silva, filho de Sandro Luís Lula da Silva, um dos três filhos do ex-presidente com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morreu na sexta, vítima de meningite meningocócica. Após o pedido da defesa, o processo em que corre a Execução Penal de Lula entrou em sigilo.Carolina autorizou a participação de Lula no velório, mas ordenou o sigilo sobre os detalhes do deslocamento "a fim de preservar a intimidade da família e garantir não apenas a integridade do preso, mas a segurança pública".A força-tarefa da Lava Jato havia se manifestado de forma favorável à ida do ex-presidente ao velório. Logo após a morte do neto, o ex-presidente solicitou autorização à juíza para ir à cerimônia, que deverá ocorrer neste sábado, 2, em Santo André. A magistrada pediu, então, um posicionamento da Operação Lava Jato.