Em busca no Google, José de Abreu é o novo presidente do Brasil

(foto: Google/Reprodução )

O ator José de Abreu, de 72 anos, já é "reconhecido oficialmente" pelo google como presidente do Brasil. Em uma pesquisa rápida no site de buscas da internet, a foto do apoiador histórico do PT é a primeira mostrada.Tudo começou com uma brincadeira. Em uma série de publicações no microblog Twitter, o ator se autodeclarou presidente do Brasil, segundo ele, seguindo o exemplo do líder da oposição venezuelano, Juan Guaidó.“A partir de hoje eu sou o autodeclarado Presidente do Brasil. Igual fizeram na Venezuela. Lula está nomeado chefe da casa civil, militar e religiosa do Brasil”, tuitou o ator, no último dia 25.Na página, escreveu um bordão em alusão a frase do presidente Jair Bolsonaro. “O Brasil ao lado de todos, nem acima, nem abaixo. Nossa bandeira jamais será laranja”.O lema do presidente é “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Bolsonaro também afirmou que “nossa bandeira jamais será vermelha”.José de Abreu tem anunciado medidas presidenciais no Twitter. Entre elas, a libertação do ex-presidente Lula, preso desde 7 de abril do ano passado, para assumir o “Ministério dos Justos”.O Google alega que o sistema de buscas é feito por meio de algorítimos, procurando páginas relevantes a partir de palavras-chaves. As imagens correspondem aos textos.