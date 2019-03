"O presidente não admitiu baixar", diz líder na Câmara sobre idade mínima para aposentadoria

Joice Hasselmann (foto: MARCELO CHELLO/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

A líder do governo na Câmara, deputada Joice Hasselmann (PSL/SP), disse, nesta sexta-feira, que o presidente Jair Bosonaro (PSL) não admitiu que poderá rever a idade mínima para aposentadoria. No projeto do governo para a reforma da Previdência, há pouco mais de uma semana para o congresso, está previsto 62, para mulheres, e 65, para homens.O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nessa quinta-feira (28), durante café da manhã com jornalistas, que cogita rever alguns pontos da proposta de reforma da Previdência, inclusive a idade mínima de aposentadoria para as mulheres, que poderia passar de 62 para 60 anos.Em entrevista ao Jornal da CBN, adeputada federal disse que o presidente mandou apenas um recado de que está ouvindo os parlamentares e disposto a negociar. "A questão da idade mínima, o presidente não admitiu baixar, ele admitiu conversar. E nós temos que conversar sobre tudo", disse.