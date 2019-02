Bolsonaro deixa hospital Albert Einstein, passa bem e retorna a Brasília

O presidente Jair Bolsonaro deixou há pouco o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, depois de ter passado por exames médicos e consulta. Ele retorna a Brasília, onde tem compromisso às 17h - uma reunião do Conselho Nacional de Defesa.



O cirurgião Antonio Macedo, chefe da equipe médica do hospital, falou rapidamente com jornalistas e disse que o presidente está "ótimo e excelente" e pode seguir com suas atividades normalmente. O médico não informou a quais exames o presidente foi submetido.