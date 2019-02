Governo nomeia novo presidente da EBC

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou Alexandre Henrique Graziani Junior como diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ficando exonerado do atual cargo de diretor de Operações da empresa.Graziani assume o comando da EBC no lugar de Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira, exonerado nesta quarta-feira, 27, da função. As informações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Graziani é formado em administração, tem MBA em engenharia de telecomunicações e é pós-graduado em gestão de pessoas. Trabalha na EBC desde novembro de 2016, quando assumiu o cargo de gerente executivo de Operações, tendo também ocupado o cargo de diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia.



Com atuação em Brasília e no Rio de Janeiro, Graziani trabalhou por 34 anos na Rede Globo, como gerente de Operações e Planejamento. Instalou a Globonews em Brasília e foi idealizador e executor do projeto Globocop, helicóptero usado pela emissora para imagens aéreas e coberturas em tempo real.



Graziani também trabalhou na TV Senado, foi gerente técnico da emissora CNT e supervisor de Operações do Correio Braziliense.