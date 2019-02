PT atrasa formação de comissões e reforma da Previdência

(foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula)

O líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, disse que o partido não está com pressa para definir as comissões que tem o interesse de presidir na Câmara. Na segunda-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que dependia de conversas com o PT para definir o desenho das comissões na Casa e, desta forma, instalar a principal delas: a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).O colegiado é a porta de entrada da maioria dos projetos que passam pelo Congresso, inclusive a proposta de reforma da Previdência. É nesta instância que os deputados avaliam se o projeto é constitucional ou não. Sem o arranjo entre os partidos, a CCJ só deve ser instalada após o carnaval.Pimenta desconversou ao ser questionado se isso seria uma tática do partido para atrasar a reforma. Ele, no entanto, reforçou que é fundamental que o governo envie o projeto que deverá tratar da previdência dos militares. “Queremos que o quer for definido para os militares seja estendido para toda a população”, disse.Segundo Pimenta, Maia disse que as votações da nova Previdência e do projeto de lei sobre militares deverão caminhar juntas. “Isso já é um início de diálogo”, afirmou.