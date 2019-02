Previdência de A a Z: entenda o que muda com a reforma

Pela reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro na última quarta-feira (20/2), a maioria dos trabalhadores precisará se aposentar com 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens).



PAGAMENTO

Após 20 anos de contribuição, se tiver idade mínima para aposentadoria, o trabalhador da iniciativa privada tem direito a 60% do valor do benefício. A quantia aumenta 2% por ano a mais de recolhimento. Com 40 anos de contribuição, a pessoa atinge 100% da aposentadoria.



LIMITE

O valor do benefício não pode ser inferior a R$ 988 ou superior ao teto do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que é de R$ 5.839,45.



NOVAS TAXAS

O governo federal propôs a mudança nas alíquotas de contribuição para os servidores e aos trabalhadores da iniciativa privada.





Policiais e bombeiros militares terão as mesmas regras das Forças Armadas

Compensação previdenciária (contagem de tempo no INSS/RPPS)

Militares na reserva passam a poder trabalhar em atividades civis

Todas as novas regras do RPPS valem para estados, municípios e DF

Alteração de alíquotas precisam de aprovação dos legislativos

Caso registrem deficit deverão ampliar suas alíquotas para 14% no mínimo em 180 dias

Limitação de incorporação de gratificações aos benefícios de aposentadoria e pensões

Obrigatoriedade de instituição da previdência complementar em dois anos

Fortalecimento da supervisão dos RPPS

Soma de tempo de contribuição com idade tem que chegar a 86/96 (mulheres/homens) em 2019

A exigência aumenta 1 ponto a cada ano, até chegar em 100/105, em 2033

É preciso ter completado o tempo mínimo de contribuição de 30/35 anos

Professores terão um bônus de 5 pontos

Estipula, desde já, a exigência de uma idade mínima para aposentadoria

Começa com 56/61 (mulheres/homens), em 2019, e aumenta seis meses a cada ano, até chegar aos 62/65, em 2031

É preciso ter completado o tempo mínimo de contribuição de 30/35 anos

Professores terão bônus de 5 anos na idade

Vale só para quem estiver a dois anos ou menos de cumprir o tempo mínimo de contribuição exigido atualmente para aposentadoria (30/35)

Precisa pagar pedágio de 50% sobre o tempo que falta para completar essa exigência.

Não precisa cumprir idade mínima.

Incide o fator previdenciário, o que diminui o benefício.

Quem só tem a opção de se aposentar por idade seguirá apenas uma regra:

Para mulheres, a idade passará de 60 anos para 62 anos entre 2019 e 2023.

A dos homens será mantida em 65 anos, como é hoje. No caso, o tempo de

contribuição exigido aumentará dos atuais 15 anos para 20 anos, até 2029.

Há uma regra específica para os funcionários públicos, que hoje já precisam de idade mínima de 60/65 (mulheres/homens):

Precisarão completar a idade mínima, que começa em 56/61, em 2019.

Serão 30/35 anos de contribuição — 20 de serviço público e 5 no cargo.

Ainda precisarão completar a regra dos pontos (idade tempo de contribuição), que começa em 86/96 (mulheres/homens) e sobe 1 ponto a cada ano, até chegar a 100/105, em 2033.

Só terão direito a integralidade e paridade os ingressado até 31/12/2003 e que completem as novas idades mínimas de 65 e 62 anos (homens/mulheres).

Aposentadoria antes da idade mínima: 60% (aos 20 anos de contribuição) 2% (por ano a mais). Salário integral só aos 40 anos de contribuição

Quem entrou depois de 31/12/2003 já não tem direito a integralidade e paridade e terá os mesmos critérios que os trabalhadores do RGPS

O governo federal também estabeleceu regras diferenciadas para alguns grupos de trabalhadores.55 anos (mulheres) e 60 anos (homens)Tempo mínimo de atividade rural: 15 anos60 anos (mulheres e homens)Tempo mínimo de contribuição: 20 anosIdade mínima: Não háTempo mínimo de contribuição: 25 anos (mulheres) e 30 anos (homens)Idade mínima: 60 anos (mulheres e homens)Tempo mínimo de contribuição: 30 anosIdade mínima: não háTempo mínimo de contribuição: 30 anos (homens) e 25 anos (mulheres)Tempo de exercício: 20 anos (homens) e 15 anos (mulheres)Idade mínima: 55 anosTempo mínimo de contribuição: 30 anos (homens) e 25 anos (mulheres)Tempo de exercício: 20 anos (homens) e 15 anos (mulheres) no caso de policiais e 20 anos (homens e mulheres) no caso de agentesCálculo do benefício100% para todosBenefício 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos x média dos salários de contribuiçãoEm caso de acidentes de trabalho, doenças profissionais e de trabalho: não mudaRPPS = 100% até o teto do RGPS + 70% da parcela que superar o tetoRGPS = 100% do benefício respeitado o tetoPara todos: 60% 10% por dependente adicionalEm caso de acidentes de trabalho, doenças profissionais e de trabalho: 100% do benefícioÉ permitida a acumulação de diferentes tipos e regimes100% do benefício de maior valor mais percentual da soma dos demais conforme a renda:60 anos de idade mínima para homens e mulheres35 anos de contribuiçãoRecebe 1/35 do salário para cada ano de parlamentar65 anos de idade mínima para homens e 62 para mulheres30% de pedágio do tempo de contribuição faltanteEntrarão automaticamente no RGPS. Regimes atuais serão extintos.Passarão a contribuir nos mesmos termos do aposentado e pensionista do RPPS da UniãoPara os segurados em situação de miserabilidade, renda mensal inferior a ¼ do salário mínimoRegra se mantém: 1 salário mínimo sem limite de idadeHoje recebem a partir de 65 anos um salário mínimo. Pela proposta, renda vai evoluir: a partir de 60 anos, R$ 400; após 70 anos, um salário mínimoOs trabalhadores da iniciativa privada (RGPS) que quiserem se aposentar por tempo de contribuição terão três opções: