Bolsonaro indica sete vice-líderes do governo na Câmara

O presidente Jair Bolsonaro formalizou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26) a indicação de sete vice-líderes do governo na Câmara. Dentre eles, está Darcísio Perondi (MDB-RS), que foi um dos principais aliados do ex-presidente Michel Temer. Além do emedebista, foram escolhidos para a função: Capitão Augusto (PR-SP), Carlos Jordy (PSL-RJ), Coronel Armando (PSL-SC), José Medeiros (PODE-MT), Lucas Vergilio (Solidariedade-GO) e Major Fabiana (PSL-RJ).



De acordo com Perondi, a escolha dos nomes foi feita em reunião com parlamentares e o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto no início da tarde desta segunda-feira, 25. Também estava presente ao encontro o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO).



Ao Broadcast Político, Perondi disse que Bolsonaro "pediu apoio" para aprovar a reforma da Previdência. O deputado também contou que Bolsonaro "estava animado". Aos deputados, o presidente reforçou o discurso de que "sem a reforma o Brasil vai parar" e que "todos precisam ajudar".