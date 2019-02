Colômbia diz que 60 militares venezuelanos pediram refúgio

Mais de 60 militares venezuelanos pediram refúgio em território colombiano neste sábado, disse o ministro de Relações Exteriores da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo. Em coletiva de imprensa, hoje à noite, Trujillo informou também que 285 pessoas ficaram feridas em confrontos com forças de segurança da Venezuela, das quais 30 colombianas. Dentre os feridos, 37 foram hospitalizados.



Presente na coletiva, o ministro colombiano de Defesa, Guillermo Botero Nieto, relatou que o país enviou hoje à Venezuela quatro caminhões com alimentos e remédios, mas apenas um ainda permanece em território venezuelano. Segundo Nieto, a carga foi retirada deste veículo por civis. Outros dois foram incendiados e um retornou à Colômbia. "A prioridade para o presidente (colombiano, Iván Duque Márquez) é proteger a integridade das pessoas na zona de fronteira e, por isso, decidiu pelo retorno dos caminhões, com exceção dos que foram queimados", disse o ministro de Relações Exteriores a jornalistas.



"Continuaremos atuando com medidas pacíficas para proteção dos cidadãos colombianos. A Colômbia e a comunidade internacional atuaram de maneira pacífica, mas receberam violência", acrescentou Trujillo.