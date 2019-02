Corpo do ex-ministro Reis Velloso será sepultado hoje

O ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso - (foto: Wilson Dias/Arquivo/Agência Brasil)

O corpo do ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso será sepultado às 10h30 de hoje (20) no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. O velório ocorre na capela 2 do cemitério, localizado em Botafogo.Reis Velloso morreu ontem, em casa, no Rio de Janeiro. Segundo familiares, o ex-ministro, que tinha 87 anos, passava por vários problemas de saúde, que se agravaram nos últimos anos depois de uma cirurgia no coração.Ele foi ministro do Planejamento dos anos 1969 a 1979, mantendo-se, portanto, durante os governos de Emilio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. Em sua gestão, a economia do país vivenciou o chamado “milagre brasileiro” e também a “crise do petróleo de 1973”.Reis Velloso fundou o Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae), em 1991, que promovia, anualmente, o Fórum Nacional, para discussão de temas de relevo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Sob sua presidência, o fórum completou no ano passado 30 edições.