Robson Andrade está na PF prestando esclarecimentos, diz CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nota na qual afirma ter conhecimento de que o presidente da entidade, Robson Andrade, está na Polícia Federal, em Brasília, prestando esclarecimentos sobre a Operação Fantoche, deflagrada na manhã desta terça-feira, 19.



Segundo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou, Robson Andrade foi preso nessa manhã junto com outras nove pessoas na operação, que visa desarticular uma organização criminosa "voltada a prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos".



"A CNI não teve acesso à investigação e acredita que tudo será devidamente esclarecido. Como sempre fez, a entidade está à disposição para oferecer todas as informações que forem solicitadas pelas autoridades", afirma a confederação, em nota.



Segundo as investigações, um grupo de empresas, sob o controle de um mesmo núcleo familiar, atuou de forma contínua, desde o ano de 2002, executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado Sistema S.