Em vídeo, Bolsonaro fala em questões 'mal entendidas' com Bebianno

Em vídeo divulgado nas redes sociais, minutos após seu porta-voz confirmar na noite desta segunda-feira, 18, a exoneração de Gustavo Bebianno da Secretaria-Geral da Presidência, o presidente Jair Bolsonaro disse que "diferentes pontos de vista sobre questões relevantes levaram à reavaliação" da situação do agora ex-ministro no governo.



Bolsonaro disse que reconhece que o trabalho de Bebianno "foi importante para o êxito da campanha", mas, segundo ele, "pode ter havido incompreensões de questões mal entendidas de parte a parte". Na gravação, Bolsonaro afirmou que "reconhece a dedicação e o comprometimento do senhor Gustavo Bebianno", agradece o empenho do ex-auxiliar, e deseja "sinceros votos de sucesso".



A divulgação do vídeo ocorreu pouco depois de o porta-voz Otávio Rêgo Barros dizer que o motivo para a decisão de exonerar Bebianno era de "foro íntimo" do presidente. Na semana passada, Bolsonaro chegou a afirmar, em entrevista à TV Record, que o ministro havia mentido sobre conversas que os dois teriam mantido enquanto o presidente estava internado em um hospital em São Paulo.