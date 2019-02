A partir de quarta-feira, reforma da Previdência chega ao Congresso

Chegada da proposta da reforma no Congresso nesta semana marca o início das concessões que precisarão ser feitas em troca de apoio (foto: Luís Macedo/Câmara dos Deputados)

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro deve apresentar a reforma da Previdência ao Congresso na próxima quarta-feira, mas as novas regras continuarão sendo discutidas à exaustão nos próximos meses. A partir do momento em que a proposta de emenda à Constituição (PEC) chegar às mãos dos deputados, começará a intensa disputa pelos 308 votos necessários para aprová-la no plenário da Câmara. A saída do texto do Planalto em direção ao Congresso também marca o início das concessões que precisarão ser feitas em troca desse apoio.



Para começar a rodada de negociações, o governo apresentará um texto com “gordura para queimar”, como dizem os especialistas. As críticas devem se concentrar menos nas idades mínimas que serão propostas – de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com 20 anos de contribuição – e mais na transição, que deve durar 12 anos. A proposta é mais dura do que a última versão do texto do então presidente Michel Temer, que previa 20 anos para atingir a mesma idade mínima.O mecanismo para chegar lá também é mais duro do que o previsto na última versão do governo anterior, que partiria de 55/53, em 2018, e chegaria a 65/62 só 20 anos depois, em 2038. Pela proposta de Bolsonaro, assim que a reforma for aprovada, a exigência será de 60/55. A cada ano, serão acrescentados seis meses no cálculo. Assim, chegaria às idades finais, de 65/62, em 2031. Essa “escadinha” é uma das três regras de transição que serão enviadas ao Congresso e, segundo parlamentares aliados, certamente será atacada.O governo também deve propor uma transição específica para não prejudicar tanto quem está prestes a completar os 35/30 anos exigidos atualmente para a aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse caso, haverá o pedágio de 50% sobre o tempo que falta para os trabalhadores que estão a dois anos ou menos de conseguir se aposentar pela regra.Ou seja, quem estiver a um ano de completar o tempo de contribuição exigido atualmente terá que trabalhar por mais seis meses, mas não precisará completar a idade mínima. Além disso, incidirá o fator previdenciário, o que pode diminuir significativamente o valor do benefício.Os excessos passíveis de mudança, nesse caso, são muitos. Desde o tempo que falta para a aposentadoria – o governo estudava cinco anos, mas propôs dois – até a fatia do pedágio, que pode cair para menos de 50%, com algumas compensações, como ocorreu na tramitação da proposta anterior. Esse é considerado um alvo certeiro de críticas e emendas.A terceira alternativa é o sistema de pontos. Nesse caso, será possível se aposentar quando a soma da idade com o tempo de contribuição chegar a, pelo menos, 86/96 (mulheres/homens), em 2019. A pontuação aumentará todos os anos, até chegar a 100/105, em 2033. Depois disso, a única possibilidade de aposentadoria será pela idade mínima, que já será de 65/62 ao fim do período de transição.Para quem se aposenta hoje por idade (65/60) por não conseguir completar o tempo exigido de contribuição – geralmente os mais pobres, que ficam mais tempo na informalidade – haverá um “ajuste”: a regra para as mulheres subirá dois anos, para chegar aos 65/62.CORTES E MUDANÇAS Considerada essencial, a idade mínima não corre risco de ser retirada. É um ponto pacificado. A diferenciação entre os gêneros foi incluída por Bolsonaro justamente para antecipar a discussão (e resolução) do tema, que certamente seria um dos primeiros alvos da oposição. “Particularmente, acho uma medida inteligente. O que queriam eram coisas mais radicais, lógico, mas, como precisa aprovar a reforma, essa medida de colocar a mulher com menos tempo do que o homem vai facilitar a aprovação”, acredita o professor do curso de ciências contábeis da Fecap Olivio Luccas Filho.Isso não será suficiente para evitar discussões. Como é esperado em qualquer tentativa de mudança em regras de aposentadoria e pensão, há muitos outros pontos discutíveis. A economista-chefe da ARX Investimentos, Solange Srour, considerou o primeiro sinal “muito positivo”, mas tem consciência de que a reforma não passará como for proposta. “O problema é que acho que a desidratação inevitavelmente será significativa”, ponderou. Ela aposta que a PEC aprovada será capaz de economizar R$ 800 bilhões, menos do que o R$ 1 trilhão que a equipe econômica diz que renderá a versão inicial, mas ainda uma cifra que será “muito bem recebida pelos investidores”.Os economistas consideram que existe margem para algumas mudanças, mas que ela não é muito grande. Na opinião de Luiz Fernando Roxo, economista da ZenEconomics, “há um pequeno espaço para corte de gordura, mas, se for demais, talvez o remédio não cure o paciente”. Para ele, um texto com economia prevista para menos do que R$ 900 bilhões na próxima década não atingiria as expectativas. “Haveria um pouco de frustração”, acredita.