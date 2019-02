Líder do DEM critica crise e instabilidade vinda do próprio governo

O líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento (DEM-BA), afirmou que não se pode "criar crise e instabilidade gerada a partir do próprio governo". Para ele, a solução para a crise no governo Bolsonaro tem de ser rápida. "Ela foi criada sem necessidade, pelo próprio governo", disse.



O embate entre o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, jogou o Planalto em sua pior crise nos 44 dias de governo.



Após receber alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ficou internado por 17 dias, o presidente tomou o lado do filho na briga e desautorizou Bebianno, sugerindo até mesmo que ele pode deixar o cargo.



"O cargo do ministro é de confiança do presidente e, se tem confiança, deve mantê-lo no cargo e dar logo uma resposta definitiva", afirmou Nascimento. "Se não tem, demite porque não se pode ter no ministério alguém que não se confia", completou o líder do partido do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).