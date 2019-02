No Twitter, Carlos Bolsonaro diz que pai 'passa muito bem'

O vereador Carlos Bolsonaro disse há pouco no Twitter que o pai dele, Jair Bolsonaro, "passa muito bem". O presidente está internado desde 27 de janeiro no Hospital Israelita Albert Einstein, onde se recupera de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal.



"Meu pai passa muito bem e sempre com seu voluntarismo inigualável. Sua recuperação e ao mesmo tempo o contato com fatos externos é algo excepcional. Uma ótima e leve noite a todos!", escreveu Carlos na rede social.



Boletim médico divulgado no fim da tarde relata que o presidente segue "sem febre e com boa evolução clínico-cirúrgica" e que começou a dieta cremosa com "ótima aceitação".



Neste sábado, o presidente recebeu a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. "Grande alegria em vê-lo firme e bem disposto", disse Salles, em uma publicação no Twitter, acompanhada de uma foto do presidente. "Um forte abraço e bom trabalho, ministro", respondeu Bolsonaro.