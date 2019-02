Ex-diretor da Globo Minas é nomeado secretário de Estado de Cultura de Zema

(foto: Memória Globo )

O ex-diretor de jornalismo da TV Globo Minas, Marcelo Matte, 64 anos, foi nomeado oficialmente para a Secretaria de Estado da Cultura. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais deste sábado, mas já havia sido confirmada nos bastidores anteriormente . Em seu perfil nas redes sociais Matte já atualizou a informação de que agora responde pela pasta.





Nascido em Porto Alegre dia 22 de janeiro de 1954, Matte trabalhou na Globo de 1979 a 2017. Mudou-se para Belo Horizonte em 1997, quando assumiu a direção da Globo Minas.





Inicialmente o governo previa a integração da Cultura com a Secretaria de Educação – a pasta do Turismo entraria na estrutura do Desenvolvimento Econômico. Mas em meados de janeiro, Zema anunciou a união das pastas de Cultura e Turismo em uma só secretaria.





Ainda nos primeiros dias do governo, Zema havia designado o vice-governador Paulo Brant para “responder pelo expediente” da secretaria.





Nessa sexta-feira Zema também anunciou o novo presidente da Cemig. Quem passa a responder pela estatal é o ex-presidente da Fiat, Cledorvino Belini. O executivo presidiu a montadora entre 2004 e 2015 e assumirá pela primeira vez um cargo em empresa estatal.