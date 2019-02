Ex-presidente da Fiat, Cledorvino Belini vai comandar a Cemig no governo Zema

(foto: Edésio Costa/EM.DA.Press)

Ex-presidente da Fiat, Cledorvino Belini foi escolhido pelo governador Romeu Zema (Novo) para comandar a Cemig.

O Estado de Minas apurou que o nome para comandar a Companhia Energética de Minas Gerais já foi decidido pelo governador e pela sua equipe de governo. O nome deve ser oficializado nas próximas semanas.

O executivo presidiu a montadora entre 2004 e 2015 e assumirá pela primeira vez um cargo em empresa estatal. Formado em administração pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em finanças, ele possuiu MBA pela Fundação Dom Cabral. Belini trabalhou na Fiat por 44 anos.



Entre 1987 e 1993 foi diretor de compras, responsável pela criação de uma base de fornecedores em Minas Gerais vizinhos à fábrica de automóveis da montadora.



A partir de 1994 assumiu o cargo de diretor comercial e diretor geral da Fiat Automóveis. Foi principal responsável pelo sistema de vendas Mile On Line, campanhas publicitárias que lançaram o Fiat Palio, carro mundial da empresa. A partir de 2004 ocupou a presidência da Fiat.



Em 2010, a montadora completou seu nono ano como líder do mercado automobilístico brasileiro e a fábrica de Betim se tornou a maior do mundo em número de veículos produzidos, superando a unidade da Volkswagen, em Wolfburg, na Alemanha.