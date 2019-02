Luiz Bonat é o novo juiz da Lava Jato

Luiz Antônio Bonat é o novo juiz federal da Operação Lava Jato em Curitiba. Ele vai assumir a cadeira que foi ocupada pelo atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal da capital paranaense. Bonat foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) - que abrange Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina - nesta sexta-feira, 8.



A sessão que aprovou Bonat começou às 16h e durou cerca de 15 minutos. Bonat está convocado para substituir o desembargador federal Fernando Quadros da Silva na Turma Suplementar do Paraná até 19 de fevereiro.



A cadeira de Moro vem sendo ocupada interinamente pela juíza Gabriela Hardt. Nesta quarta, 6, ela condenou o ex-presidente Lula em uma das ações da Lava Jato a 12 anos e onze meses de reclusão por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia.



Luiz Bonato atualmente é titular da 21ª Vara Federal, em Curitiba. Ele é um magistrado prestigiado na Justiça Federal do Paraná.



Aos 64 anos de idade, veste a toga há 25.



Bonat foi servidor da Justiça antes de se tornar juiz, em 1993, nos tempos em que não havia varas especializadas em lavagem de dinheiro, processos eletrônicos, nem divisão de setores criminal e cível.



Especialista em Direito Público, Bonat tem experiência na área criminal - apesar de atualmente lidar com outros tipos de processos. Formado em Direito em 1979, atuou na 1ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, na 3ª Vara Criminal Federal de Curitiba e na 1ª Vara Federal de Criciúma (SC).