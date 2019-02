Eduardo Bolsonaro: 'Visitei meu pai ontem e hoje e a melhora de sua saúde é notória'

(foto: Valter Campanato/Agencia Brasil )

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) disse pelo Twitter que seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), está em franca recuperação da cirurgia pela qual passou há 12 dias."Visitei meu pai ontem e hoje no hospital. A melhora de sua saúde é notória. Esperamos que daqui em diante essa evolução clínica siga assim", escreveu Eduardo, que depois agradeceu aos apoiadores do presidente.Jair Bolsonaro está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal.Mais cedo, o presidente publicou em sua conta no Twitter uma foto onde aparece comendo gelatina e diz que voltou a se alimentar por via oral.