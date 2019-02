Novo boletim médico sobre pneumonia de Bolsonaro será divulgado hoje

(foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Jair Bolsonaro segue sem compromissos oficiais em sua agenda nesta sexta-feira, 8. Ele está internado desde o dia 27 de janeiro no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde fez cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal.A previsão da assessoria de imprensa do Palácio do Planalto é que a coletiva com o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, ocorra às 16 horas, mesmo horário da divulgação de novo boletim médico.O presidente foi diagnosticado com pneumonia, após apresentar febre (38ºC) na noite de quarta-feira (6). De acordo com o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antonio Luiz Macedo, o quadro é sutil e leve, mas deve fazer com que ele permaneça no hospital por mais, pelo menos, "cinco a sete dias".Nesta quinta-feira, 7, minutos após a divulgação do boletim que atestava a pneumonia, o presidente postou no Twitter uma mensagem em que dizia: "estamos tranquilos, bem e seguimos firmes".