Bolsonaro volta a ter febre e está com pneumonia, afirmam médicos em boletim

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) teve febre e foi submetido à tomografia e apresenta quadro de pneumonia, segundo informou o boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira pelo hospital Albert Einstein. O aumento da temperatura corporal foi classificado como “isolado” pela equipe que atende o presidente.





“(Bolsonaro) Apresentou, ontem à noite, episódio isolado de febre sem outros sintomas associados, foi submetido à tomografia de tórax e abdome que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com penumonia”, afirmam os médicos no boletim.





Apesar disso, de acordo com o boletim, Bolsonaro segue sem dor, mas se alimentando por líquido. “Foi realizado um ajuste na antibióticoterapia e mantidos os demais tratamentos. Continua sem dor, com sonda nasogástica, dreno no abdome e recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Hoje, realizou exercícios respiratórios e caminhou no corredor”, afirmam os médicos.





O presidente segue com as visitas restritas.



Em fala com os jornalistas, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, afirmou que Bolsonaro tem se mostrado bem disposto e feito as caminhadas. Ainda de acordo com ele, assim que for possível o presidente pretende comer bife com batata frita.





“Me perguntaram qual era o desejo do presidente em termos de prato: um bife com batata frita. Vai demorar, mas assim que ele sair nós vamos fazer um bife especial para ele”, afirmou.