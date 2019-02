Pelo Twitter, Bolsonaro diz que voltou a comer

O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou uma foto em seu Twitter na qual aparece sorrindo e comendo gelatina. Segundo o presidente, nesta sexta-feira, 8, ele voltou a ingerir alimentos. "Nas últimas horas tive o prazer de voltar a comer. Ontem pela noite um caldo de carne e hoje uma boa gelatina", escreveu.



Bolsonaro ainda fez piada com a alimentação. "Estou feliz, apesar de não ser aquele pão com leite condensado", tuitou.



O presidente está internado há 12 dias no hospital Albert Einstein, onde deu entrada para ser submetido à cirurgia de reconstrução do fluxo intestinal.



Em razão do diagnóstico de uma pneumonia, ele ficará internado por, pelo menos, mais cinco a sete dias.