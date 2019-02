Bolsonaro passou dia com Michelle, Carlos e Eduardo e fez orações, diz porta-voz

Diagnosticado com pneumonia e há 11 dias internado no Hospital Albert Einsten, o presidente Jair Bolsonaro passou o dia, nesta quinta-feira, 7, com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e com os filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro. De acordo com o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, o presidente tem feito orações e está "convicto" na ação dos médicos para a recuperação.



O presidente fez questão de afirmar que está trabalhando apesar de estar no hospital. De manhã, escreveu no Twitter que está "combatendo o bom combate". À tarde, logo após a divulgação do boletim médico que atestou novo episódio de febre e pneumonia, Bolsonaro declarou estar tranquilo, bem e alertou para "sensacionalismo". "Ele imediatamente ficou triste [após diagnóstico de febre e pneumonia], mas depois ele reverteu a chave, o relé, o disjuntor e se manteve firme e feliz. E vai rapidamente suplantar esse momento que está vivenciando", afirmou o porta-voz em coletiva de imprensa.