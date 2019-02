Ação da PF mira cobrança de propina na construção de submarino da Marinha

(foto: Divulgação)

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (7), três mandados de busca e apreensão, em São Paulo, contra um engenheiro e um funcionário da Marinha acusados de cobrarem propina milionária durante a realização de contratos para a construção de um submarino. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), entre 2008 e 2015 foram cobrados R$ 6 milhões da empresa austríaca Bilfinger Maschinembau GMBA & CO.KO (MAB).De acordo com as investigações, o engenheiro recebeu, por meio de sua empresa, R$ 3.637.680,67. Os valores ilegais foram pagos por meio de uma conta bancária aberta naSuíça. No período, a empresa que repassou a propina, de acordo com as investigações, firmou 15 contratos administrativos com o Centro Tecnológico da Marinha e com o Comando Naval Brasileiro Europa (BNCE) para o fornecimento de materiais de pesquisa e prestação de serviços envolvendo tecnologia nuclear.A Justiça determinou o bloqueio de R$ 13.060.680,72 dos investigados, que envolve o engenheiro, o servidor da Marinha e as esposas de ambos. Além disso, os valores bloqueados estavam nas contas de três empresas.