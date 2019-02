Bolsonaro posta foto nas rede sociais em que aparece assinando documento

Um dia depois de ter retornado para a unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto nas redes sociais em que aparece assinando um documento. "Seguimos despachando do hospital (05/02/2019). O Brasil precisa de nosso total empenho para que possamos continuar alavancando nosso país!", escreveu o presidente no Twitter e no Facebook na noite desta terça-feira, 5. Uma distorção foi aplicada sobre a imagem, provavelmente para evitar que o documento que aparece seja lido.



Mais cedo, o porta-voz do Planalto, Otavio Rêgo Barros, informou que Bolsonaro teve melhora no estado de saúde e segue evoluindo sem dor e febre. O boletim médico divulgado pelo Einstein nesta terça diz que o presidente "apresentou aumento da movimentação intestinal, o que possibilitou o início de ingestão de líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral (pela veia)".



O presidente foi operado no dia 28 para recuperar a função intestinal e retirar a bolsa de colostomia. No fim de semana, apresentou febre e uma paralisação no sistema digestivo, o que levou os médicos a iniciarem tratamento com antibióticos. A alta, que estava prevista para esta quarta-feira, 6, foi então adiada ao menos até a segunda-feira, 11.



O porta-voz disse ainda que o presidente está "querendo vencer rapidamente o processo" de recuperação. Nesta terça, segundo Rêgo Barros, Bolsonaro começou a ingerir água. A recomendação médica, no entanto, ainda é de repouso e de restrição a visitas.



Na manhã desta terça, Bolsonaro publicou nas redes um vídeo com um trecho de uma sessão de fisioterapia e escreveu estar em "plena evolução".