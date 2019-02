Bolsonaro tem melhora clínica e já se alimenta de líquidos, diz boletim médico

(foto: Twitter/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) teve uma melhora no quadro de saúde nas últimas 24 horas e já se alimenta de líquidos. Mas será mantido na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein.De acordo com boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira, o político está sem dor, febre e houve uma redução da coleção líquida no abdomên.“Apresentou aumento da movimentação intestinal, o que possibilitou o início de ingestão de líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral”, diz trecho do boletim. Nesta terça-feira o presidente tomou dois copos pequenos de líquidos.Ainda segundo o boletim, os exames laboratoriais do presidente estão melhores e ele segue tomando antibióticos e com um dreno no abdomên.O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, informou que ainda não há previsão de alta e as visitas continuam restritas. Bolsonaro mantém a fisioterapia respiratória e chegou a usar pesos de 1 e 2 quilos nos braços durante a atividade.“Ele está querendo vencer rapidamente este processo, mas está compreendendo a importância que os passos sejam dados de forma bastante parcimoniosa."Jair Bolsonaro está internado no Hospital Albert Einstein desde a segunda-feira (28), onde foi submetido a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, que foi implantada em razão do ferimento no abdomên causado pelo ataque a faca em setembro do ano passado, quando ele fazia campanha em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira.A cirurgia ainda refez a ligação entre o intestino delgado e parte do intestino grosso do presidente.