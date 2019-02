Bolsonaro diz estar feliz e com saúde em 'plena evolução'

Há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa. Meu estado de saúde neste momento encontra-se em plena evolução e estou feliz em compartilhar este sentimento com todos! Um dia de cada vez! Uma excelente terça-feira a todos! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDC4D%uD83C%uDFFB — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 5 de fevereiro de 2019

O presidente Jair Bolsonaro publicou mensagem no Twitter dizendo estar com saúde "em plena evolução" e aproveitou para criticar parte a imprensa na cobertura de sua recuperação médica."Há um gigantesco diferencial entre informar com imparcialidade e fazer militância maldosa", escreveu. "Meu estado de saúde neste momento encontra-se em plena evolução e estou feliz em compartilhar este sentimento com todos! Um dia de cada vez! Uma excelente terça-feira a todos!"Bolsonaro está internado no hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde o último dia 27, se recuperando da cirurgia para a retirada de uma bolsa de colostomia. No fim de semana, o presidente teve febre e precisou receber antibióticos para evitar infecções. Ele deve ficar pelo menos mais sete dias internado.Na noite de segunda-feira, 4, o presidente recebeu a visita do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), informação confirmada pela assessoria do Palácio do Planalto. Em uma mensagem postada no story no Instagram, Flávio disse que estava voltando de São Paulo e afirmou ter a certeza de que, "em alguns dias, meu pai estará 100%".O senador tem diminuído a presença em compromissos públicos desde que o jornal O Estado de S. Paulo revelou em dezembro relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontava movimentações financeiras atípicas na conta do ex-assessor dele Fabrício Queiroz.