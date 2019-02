Bolsonaro segue no Einstein sem compromissos oficiais

(foto: Divulgação/Presidência da República )

O presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, sem compromissos oficiais nesta terça-feira (5), oito dias depois de ser submetido a uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, a previsão é que o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, conceda coletiva de imprensa às 17h, mesma hora em que é divulgado novo boletim médico.Em conversa com jornalistas na segunda-feira, 4, Rêgo Barros disse que Bolsonaro deve ficar mais sete dias internado para tratamento com antibióticos. Inicialmente, trabalhava-se com a ideia de que o presidente recebesse alta nesta quarta-feira, 6.No boletim médico divulgado instantes antes da coletiva, a equipe do Einstein tinha informado que o presidente teve febre de 37,3 ºC. Os médicos identificaram um acúmulo de líquido ao lado do intestino, na região da bolsa de colostomia que Bolsonaro usava até a semana passada.