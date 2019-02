Zema envia projeto à ALMG para extinguir secretarias e cargos comissionados

Governador Romeu Zema (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) enviou, nesta terça-feira (5), projeto de lei à Assembleia Legislativa com a proposta para a reforma administrativa do Estado. O texto, que depende de aprovação dos deputados estaduais, reduz o número de secretarias de 21 para 12, o que representa uma redução de 47% na estrutura da administração, segundo os cálculos do governo.Ainda de acordo com o governo, serão extintos 3,6 mil cargos comissionados, que equivalem a 60% dos cerca de 6 mil exonerados no dia 1° de janeiro que não retornaram para os postos de trabalho.Zema afirmou que a reforma vai gerar uma economia de R$ 1 bilhão em quatro anos.De acordo com Zema, o custeio das secretarias que no ano passado custava R$ 815 milhões para R$ 580 milhões.Zema voltou a dizer que o estado se tornou inviável. Segundo governador, apesar de o orçamento aprovado ter um déficit de R$ 11,5 bilhões, o rombo será de R$ 15 bilhões e ainda há mais R$ 28 bilhões de restos a pagar. "A situação do Estado é extremamente delicada e não há outro caminho a não ser esses cortes", disse.