Onyx Lorenzoni retorna ao cargo de ministro da Casa Civil

O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) reassumiu formalmente neste domingo, 3, o cargo de ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Onyx foi afastado temporariamente da função no Executivo na sexta-feira, dia 1º, para tomar posse como deputado na Câmara. O retorno de Onyx ao comando da Casa Civil está formalizado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de domingo.



Os ministros da Cidadania, Osmar Terra, e da Agricultura, Tereza Cristina, também foram exonerados na sexta-feira de seus cargos para assumir os mandatos de deputados na Câmara, mas ainda não foram renomeados aos postos no governo.