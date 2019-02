No Twitter, filho de Bolsonaro diz que o pai teve uma recaída neste sábado

Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, utilizou as redes sociais na tarde deste sábado para anunciar que o pai teve uma recaída.





“Pela tarde meu pai teve uma recaída, mas está nas mãos de profissionais excepcionais e a situação se normalizou. Está descansando vendo seu time jogar. Continuem com suas orações e apoio! Faz toda diferença!”, afirmou o filho de Jair Bolsonaro.





"Ele sentiu um pouco de mal estar, o que é normal no processo, mas já está bem. Podem ficar tranquilos!", concluiu.





O presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital Albert Einstein desde a última segunda-feira (28) após uma cirurgia de retirada da bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito intestinal. De acordo com os últimos boletins, o quadro de saúde do presidente era estável.