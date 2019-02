Senado: Telmario Motta, líder do PROS, diz que Collor será candidato

O senador Telmário Mota (PROS-RR) confirmou na noite desta sexta-feira, 1º, a candidatura do senador Fernando Collor (PROS-AL) à Presidência da Casa. O ex-presidente da República foi o primeiro a formalizar sua intenção de disputar o cargo.



Ele vinha fazendo mistério sobre sua intenção de disputar o pleito. Até mesmo integrantes de seu partido não sabiam dizer se ele, de fato, seria ou não candidato. Por causa da decisão tardia, poucos senadores têm sinalizado que votarão nele.



Collor não participou das reuniões entre os candidatos que fazem oposição ao senador Renan Calheiros (MDB-AL). Segundo a assessoria de imprensa de Collor, o presidente Jair Bolsonaro ligou para ele com o objetivo de desejar boa sorte no pleito.