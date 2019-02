Senado abre sessão preparatória; questão de ordem por voto aberto é apresentada

O Senado Federal iniciou a sessão preparatória para a eleição da Presidência da Casa. Os trabalhos estão sendo conduzidos pelo presidente em exercício, David Alcolumbre (DEM-AP), após uma disputa de força entre ele e o ex-secretário-geral da Mesa do Senado Luiz Fernando Bandeira de Mello, aliado do senador Renan Calheiros (MDB-AL) que acabou destituído do cargo.



Após iniciar os trabalhos, Alcolumbre anunciou que aguarda a formalização das candidaturas que pretendem disputar o pleito. Até agora, formalizaram as candidaturas os senador Fernando Collor (PROS-AL) e Alvaro Dias (PODE-PR).



Logo após o início da sessão, o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) apresentou duas questões de ordem: uma para que a eleição seja feita com o voto aberto e outra para que a eleição tenha dois turnos. "Só defendem o voto secreto aqueles que acham que as ações dos senadores não devem ter a transparência necessária", afirmou Randolfe.



Sobre os dois turnos, Randolfe justificou que, pela primeira vez, a eleição interna terá mais de três candidatos e alertou que isso poderia trazer instabilidade para o Senado. "Não será de bom tom que a gente eleja um presidente que não tenha a maioria dos votos da casa, traria uma instabilidade para casa", disse o senador do Amapá.