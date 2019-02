Apesar de acordo, Hercílio Diniz (MDB) registra candidatura avulsa para 1º vice

Apesar do acordo tratado entre os líderes partidários e o deputado que irá presidir a eleição desta sexta-feira, 1º, na Câmara, Gonzaga Patriota (PSB-PE), a Casa registrou a candidatura avulsa do deputado Hercílio Diniz (MDB-MG) para concorrer à primeira vice-presidência, designada ao PRB pelo bloco do partido do governo. A candidatura, no entanto, pode ser recusada durante a sessão.



No início desta tarde, a reunião de líderes definiu que a chapa para a composição de cargos na Mesa Diretora com PRB e PSL nas vice-presidências, como já era esperado. O presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, vai concorrer à primeira vice-presidência, e o presidente do PSL, Luciano Bivar, à segunda. O Coronel Chrisóstomo(RO) desistiu de disputar como avulso à vaga, após conversas com a liderança do PSL. No entanto, Charles Evangelista (PSL-MG) se registrou para concorrer à vaga.