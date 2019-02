Renan ironiza Tasso Jereissati pelo Twitter

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) ironizou Tasso Jereissati (PSDB-CE), que é seu adversário na disputa pela presidência do Senado.



Pelo Twitter, Renan insinuou que o apoio do senador tucano às reformas defendidas pelo governo não é sincero e lembrou da aliança de Tasso no passado com a família Ferreira Gomes.



"Tasso apoiará Ciro e as reformas do Estado com a mesma sinceridade que apoiou Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Michel, Serra, Alckmin e Aécio.

Ah... Cid, Ricardo Teixeira, Eunício e, agora, o General Theophilo, candidato ao governo do Ceará", escreveu o alagoano.