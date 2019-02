Bolsonaro faz videoconferência com General Heleno e também fala de Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro realizou, nesta sexta-feira, uma videoconferência com o ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno. "Foram assuntos genéricos, falaram de tudo, Venezuela e tudo o mais", afirmou o assessor do porta-voz do Planalto, Coronel Peregrino, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



Mais cedo, a assessoria havia informado que não havia previsão de encontro com ministros ou despacho realizado por Bolsonaro para esta sexta. "O médico pediu para restringir um pouco o acesso hoje. É para evitar que ele realmente fale", afirmou Coronel Peregrino. Segundo ele, o contato com os ministros está sendo feito por meio do vice-presidente, General Hamilton Mourão, e do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.



O porta-voz da Presidência, General Barros, viajou na noite de quinta-feira para Brasília. Ele deve fazer um pronunciamento da capital federal, previsto para as 17h, mesmo horário em que o Hospital Albert Einstein divulgará um boletim médico atualizado com o estado de saúde do presidente. "O General deve tratar em sua fala algo sobre os 30 dias de governo", afirmou o assessor.



Na segunda-feira, dia 4, o porta-voz retorna a São Paulo, onde deve ficar até a alta do presidente Jair Bolsonaro. Peregrino enfatizou que a previsão de alta permanece a mesma, para 10 dias após a cirurgia.



Questionado sobre o estado de saúde de Bolsonaro, o assessor afirmou que segue estável e em recuperação. "Ele está caminhando, sem andador, nem nada, e fazendo fisioterapia". A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, acompanham a internação do presidente no hospital. "Ficam o tempo todo aqui. Às vezes dormem no hotel, mas acho que o Carlos dormiu aqui na noite de hoje", disse Peregrino.