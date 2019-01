Grupo anti-Renan admite esvaziar sessão caso não tenha apoio para votação aberta

O grupo de 8 senadores postulantes à presidência do Senado e contrários à candidatura do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para o cargo, admitiu nesta quinta que, caso a estratégia de realizar o pleito com voto aberto não dê certo amanhã, o grupo poderá esvaziar a sessão para inviabilizar a votação.



O senador Reguffe (sem partido-DF) confirmou a possibilidade a jornalistas, mas disse não acreditar que isso seja necessário. "Acho que a gente tem maioria", disse. "Acho que o Brasil quer o voto aberto e a eleição em dois turnos", completou. Se a eleição for adiada, ela poderá ocorrer no fim de semana ou na próxima segunda-feira, 4. O grupo se reuniu nesta tarde para definir uma estratégia para enfraquecer a candidatura de Renan.