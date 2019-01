Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após cirurgia, diz boletim médico

(foto: Twitter/Reproducao )

O presidente Jair Bolsonaro apresenta boa evolução clínica após a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia realizada na segunda-feira, 28, diz boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein às 10h desta Terça-feira (29).Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Bolsonaro não apresentou sangramentos ou outras complicações, está sem febre e permanece sem disfunções orgânicas, acrescenta a equipe médica do hospital paulistano. Com alimentação oral suspensa, o presidente recebe analgésicos para controle de dor, hidratação endovenosa e medidas de prevenção de trombose venosa."A reintrodução da alimentação por via oral será avaliada diariamente e ocorrerá de forma paulatina e no momento oportuno", diz o boletim, assinado pelo cirurgião Antonio Luiz Macedo, pelo clínico e cardiologista Leandro Echenique e pelo superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein, Miguel Cendoroglo. Por ordem médica, visitas além da família e de assessores próximos estão suspensas.