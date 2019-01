PSD de MG recebe quatro novos filiados e se torna segunda maior bancada no Senado e Assembleia

(foto: Gabriela Silveira/Divulgação )

O PSD recebeu nesta segunda-feira mais quatro parlamentares em seus quadros para os próximos mandados. Em cerimônia na sede do partido, em Belo Horizonte, o senador eleito Carlos Viana, e os deputados eleitos, Osvaldo Lopes e Zé Reis – ambos vindos do PHS -, e Rafael Martins (ex-PRTB) assinaram a filiação e passam a integrar a legenda.PHS e PRTB não atingiram a claúsula de barreira nas últimas eleições e, por isso, passam a não receber recursos do fundo partidário. A mudança de Viana já havia sido anunciada em dezembro do ano passado, em entrevista com a presença do presidente nacional do PSD, ministro da Ciência, Tecnologia, inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, na casa do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil.





Com oficialização de Viana, a bancada do PSD no Senado sobe de sete para oito e assume o posto de segundo maior bancada na Casa. Já em relação aos deputados na Assembleia de Minas, o PSD assume a posição de bancada, subindo de quatro para sete parlamentares.



O presidente da legenda, deputado federal Diego Andrade afirmou que a meta é aumentar a participação e eleger representantes para o Executivo. “O PSD tem crescido muito em números, mas principalmente em qualidade. Nós já vínhamos trabalhando e fazendo o que estava ao nosso alcance em prol de Minas, agora com esse reforço, certamente, nos tornaremos um dos principais partidos de Minas Gerais”, afirmou.





Carlos Viana afirmou que foi bem acolhido no novo partido e atuará para “fazer a boa política”. “Vivemos um momento onde precisaremos e teremos a responsabilidade muito grande de reconstruir a política do nosso Estado. Tenho certeza que o PSD cumprirá esse papel”, afirmou.





Conforme a legislação, quando o partido não alcança a cláusula de barreira, por exemplo, o parlamentar pode trocar de legenda sem o risco de perder o mandato, que pertence a legenda.



“No parágrafo 5º o eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão”, afirmou o advogado do PSD de Minas, Guilherme Fábregas.





O deputado estadual Cássio Soares comemorou o aumento da bancada com a chegada dos novos colegas. “Todos eles tem muito a contribuir na Assembleia Legislativa. Esse, com certeza será um dos mandatos mais desafiadores na solução dos problemas que nosso Estado enfrenta”, afirmou, ressaltando as experiências anteriores dos estreantes na Assembleia.



Rafael Martins vem da Câmara de BH, onde é atualmente vereador. Osvaldo Lopes Atuou como vereador na capital mineira, é empresário do ramo alimentício e de seguros e ainda ativista na defesa dos direitos dos animais. JÁ Zé Reis É empresário, foi vereador e prefeito em Bonito de Minas, além de conselheiro da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene.