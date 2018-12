Senador eleito por MG, Carlos Viana troca PHS pelo PSD de Kassab

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Antes mesmo de tomar posse do cargo de senador conquistado nas urnas, o jornalista Carlos Viana afirmou, na manhã desta segunda-feira (10), que vai trocar o PHS pelo PSD. O anúncio foi feito ao lado do presidente nacional do PSD, ministro da Ciência, Tecnologia, inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, na casa do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil.O PHS não elegeu o número de deputados federais exigido pela cláusula de barreira e, por isso, perderá direito ao uso do fundo partidário e tempo de televisão. Viana disse que o PHS está se destruindo em uma guerra jurídica e que o PSD tem papel importante no surgimento de um novo grupo político no país.Viana cobrou do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) mais participação de Minas Gerais no governo. “Não queremos ministério de papelão, que vai só para compor, sem dinheiro nem nada”, disse. Também afirmou que, no Senado, vai batalhar por causas mineiras, como as obras para a BR 381 e o rodoanel.

Kalil disse que, apesar de ter apoiado a eleição de Viana para o Senado, ele é independente. "Ele fez uma escolha e foi muito feliz. Estou aqui só para oferecer quibe", brincou o prefeito, que disponibilizou a casa para o encontro. Kalil disse que também foi convidado, mas vai "esperar um pouco".

Kassab e o presidente do PSD em Minas, deputado Diego Andrade, afirmaram que Viana terá todo o apoio e suporte na nova legenda. O líder da legenda no senado, Otto Alencar (PSD/BA), afirmou que a bancada vai ajudar na luta de bandeiras importantes de Minas, como a revitalização do rio São Francisco. Ele também colocou a legenda à disposição do prefeito Kalil para as matérias de interesse de Belo Horizonte.