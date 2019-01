Após reação do PT, Zema cobre fotos de Pimentel com lona

(foto: Reprodução)

Nota de repúdio

Um dia depois de colocar as fotos oficiais do ex-governador Fernando Pimentel (PT) na entrada do centro de convivência da Cidade Administrativa, o material foi tranferido para dentro do prédio e coberto com uma lona.A exposição irritou o PT, que considerou a medida uma falta de respeito.O governo ainda colocou um aviso pedindo para que o material não fosse retirado por quem passasse pelo local.As fotos oficiais do ex-governador Fernando Pimentel (PT) foram deixadas na quinta-feira (24) no hall do centro de convivência da Cidade Administrativa com um cordão de isolamento. Ao lado das fotos e quadros do petista, um recado escrito em cartolina: “Esse tipo de desperdício com o dinheiro público não pode mais acontecer”.A exposição das fotos de Pimentel desagradou o PT, que divulgou uma nota de repúdio.“Em atitude antidemocrática, demagógica, desnecessária e de uma total falta de bom senso e de respeito, as fotos oficiais e os quadros institucionais do ex-governador Fernando Pimentel foram expostas nesta quinta-feira, no hall da Cidade Administrativa, por onde transitam milhares de pessoas diariamente. Com clara intenção de difamar o ex-governador, a exposição do material, inclusive com um cordão de isolamento, demonstra não somente o desrespeito da atual gestão, mas, principalmente, a falta de informações básicas do governo recém-empossado sobre itens institucionais”, diz a nota do PT."O Partido dos Trabalhadores protesta, veementemente, contra este ato sem propósito e com ares de populismo barato, que em nada muda a situação de Minas Gerais, Estado que Fernando Pimentel recebeu em situação falimentar, depois de mais de uma década de desgoverno comandado pelo PSDB. O mesmo partido, aliás, que vem comandando as principais secretarias e órgãos públicos estaduais, levado pelas mãos dos atuais governantes, chamados de 'NOVO'", finaliza a nota.De acordo com a assessoria de imprensa do governo de Minas, as fotos foram colocadas no local para retratar a situação de desperdício descrita pelo governador em suas redes sociais.