'Fui vítima de racismo', denuncia deputada eleita para a ALMG

Andreia de Jesus obteve 17,6 mil votos para deputada estadual (foto: Reprodução Facebook)

Veja a mensagem denunciada pela parlamentar (foto: Reprodução)

A primeira deputada estadual eleita pelo PSOL na Assembleia Legislativa de Minas Gerais Andreia de Jesus foi vítima de racismo e denunciou o crime em suas redes sociais, em mensagem nessa quinta-feira (24) .A ofensa foi feita em um anúncio de um evento do qual a parlamentar participou na terça-feira (22), proferindo palestra. Um usuário comentou: “Haverá sabão e shampoo grátis e uma palestra sobre: ‘higiene, acredite você também pode’”.Além de Andreia, o recado atingiu o educador cultural e historiador Marcos Cardoso. Em sua página, a deputada eleita disse que os dois estão buscando os órgãos competentes para formalizar a denúncia.“É um cenário desolador, mas não podemos nos calar frente a essas violações. Em pleno gozo dos meus direitos civis e das minhas liberdades fundamentais, assumo o compromisso agora de dar visibilidade a esse fato em nome do povo que me elegeu”, registrou a deputada eleita pelo PSOL.