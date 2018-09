Boulos diz que pretende incluir discussão sobre racismo, machismo e LGBTfobia nas escolas

Guilherme Boulos participa de sabatina na Faculdade de Direito da UFMG (foto: Diego Franco/PSOL)

O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, cumpriu agenda nesta quinta-feira em Belo Horizonte. No final da tarde, em sabatina na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o psolista disse que uma de suas propostas é aumentar a quantidade de vagas em universidades públicas pelo país.Segundo ele, as unidades de ensino superior têm sofrido com o descaso. Ele propôs criar um milhão de novas vagas públicas com o investimento de R$ 50 bilhões. Ainda na capital, ele participa de comício na Praça 7.Boulos também afirmou que em seu eventual governo o currículo escolar deve ser remodelado com a inclusão de temas que vão além do conteúdo exclusivo para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo ele, a abordagem de temas mais sociais terão espaço de discussão nas escolas.“É preciso discutir dentro das escolas racismo, porque os jovens negros estão sendo mortos por uma política de segurança desastrosa. É preciso discutir dentro da escola machismo. O Brasil é o quinto país no ranking de violência contra a mulher. É preciso discutir dentro da escola diversidade sexual e LGBTfobia. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo”, afirmou.Para Boulos a escola não pode ser um local onde temas importantes não são debatidos e o ambiente escolar, no entendimento dele, ideal para que o conhecimento supra o ódio. “Quando não se discute vira preconceito, preconceito vira ódio e intolerância. Nos vamos quebrar esses tabus e trazer esses temas para serem discutidos dentro das escolas”, considera.Boulos disse que pretende aumentar o incentivo à ciência e pesquisa.O candidato ainda destacou a necessidade de políticas integradas como habitação e transporte. Para ele, quando casas são construídas perto do local de trabalho das pessoas, isso impacta em transporte menos cheio e ruas com mais mobilidade.