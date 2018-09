Boulos: PSDB e FHC são corresponsáveis por crescimento de Bolsonaro

Boulos também disse que espera pela recuperação da saúde de Bolsonaro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press)

O candidato do PSOL à Presidência, Guilherme Boulos, criticou o pedido de união das candidaturas de centro, feito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em carta divulgada mais cedo."Nós precisamos evitar o fascismo, evitar o ódio e evitar a política de intolerância. Tem gente que é corresponsável por isso. Tem gente que ajudou a fazer com que um cidadão como Bolsonaro e a sua candidatura de ódio crescesse. O PSDB e o FHC são corresponsáveis por isso", afirmou, na chegada do debate de emissoras católicas e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).Boulos também disse que espera pela recuperação da saúde de Bolsonaro. "A gente lamentou e se colocou solidariamente ao Bolsonaro e esperamos que ele tenha recuperação rápida", disse.