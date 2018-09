Candidatos à Presidência voltam a se enfrentar em debate na TV Aparecida

Primeiro Bloco

Mais um debate entre os candidatos à Presidência será realizado na noite nesta quinta-feira. Desta vez, o enfrentamento entre os que concorrem ao Palácio do Planalto será feito pela TV Aparecida, emissora católica, com sede na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo.Participam do debate os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Fernando Haddad (PT), Álvaro Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB), Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin (PSDB).O candidato Jair Bolsonaro (PSL) não participou por ainda estar hospitalizado. Já Cabo Daciolo alegou, segundo a emissora, incompatibilidade de agenda.No primeiro bloco, os candidatos começaram comentando sobre a importância da democracia, pergunta feita por Dom Odilo Scherer. Todos fizeram coro ao dizer que o combate à corrupção é um dos principais fundamentos para fortalecer esse fundamento da vida do cidadão.Boulos e Marina Silva citaram termos cristãos para sustentarem suas respostas. O candidato do PSOL falou sobre carta do Papa Francisco que trata do assunto. Já Marina destacou a passagem bíblica em que Jesus se revolta contra a corrupção.O candidato do PDT, Ciro Gomes, declarou que o país deve superar o duo formado por PT e PSDB que comandaram o país nos últimos anos. Na sua vez, Álvaro Dias disse que o pais vem sendo governado nos últimos anos por “organizações criminosas” e isso impacta na qualidade da democracia.Fernando Haddad disse que o fortalecer a democracia é necessário fortalecer as instituições. Ele abriu a fala saudando o ex-presidente Lula que, segundo ele, acompanha a transmissão. Lula está preso desde 07 de abril.Ultimo a falar, Geraldo Alckmin disse que quem rouba é “ladrão” e isso impacta diretamente na qualidade das pessoas em perceberem os valores da democracia.Segundo Guilhemer Boulos , o sistema político atual “está podre”, por causa da troca de favores que prevalece na relação entre Executivo e Legislativo”. “Democracia não pode ser apenas aertar um botão a cada quatro anos (…) o povo deve ser chamado a decidir”, afirmou.Ele ainda disse que a transparência é algo urgente e que deve ser priorizado. “Eu tenho coerência. Eu e meu partido assinamos a proposta de reforma eleitoral feita pela CNBB”, disse em resposta a Álvaro Dias.Na réplica, Álvaro Dias que o atual sistema, se não mudado, comprometerá “a substituirão desse sistema é essencial para que possamos apresentar nossas metas e nossas propostas”, disse.Na tréplica, Boulos disse voltou a tratar da coerência e acusou Dias de ter feito parte dos quadros do PSDB e ter participado desse tipo de troca de favores.Na sequência, foi Ciro que perguntou a Marina Silva e o assunto continuou sendo saúde. De acordo com Marina, em seu governo o país seria dividido em regiões e todas seria comandadas por uma autoridade que seria nomeada por concurso. Marina disse que vai aumentar os recursos para a saúde e também aumentar a presença de médicos. “Eu sei o que é para o hospital e antes de olharem pra você já tenham a receita”, disse.Ciro completou dizendo que pretende premiar as unidades de saúde que cumprirem meta de atendimento para “O usuário vai dizer, com sua identidade protegida, se foi bem atendido e o governo vai premiar a unidade com R$ 100 mil reais por ano”, disse.Marina ainda disse que vai incentivar a humanização do atendimento e a formação de médicos generalistas para auxiliar no atendimento as necessidades básicas da população.