'País sai fortalecido, políticas do governo são consistentes', diz Moro em Davos

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez nesta quinta-feira, 24, uma avaliação positiva da participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. "Eu acho que o Brasil sai fortalecido. As políticas do novo governo são bastante consistentes com aquilo que se prega em Davos, que é a abertura da economia, um Brasil mais integrado à comunidade mundial, um Brasil que vai trabalhar para diminuir a corrupção, um Brasil que vai trabalhar para diminuir a criminalidade violenta, que vai enfrentar o crime organizado", afirmou.



Moro disse ainda que, da parte dele, teve a oportunidade de apresentar em Davos o trabalho que é feito contra o crime e a corrupção. O ministro afirmou também que estes princípios, aliados à abertura dos mercados, ajudam a visão do País no cenário internacional.



"Na minha parte, (o destaque) é este trabalho contra o crime, contra a corrupção, contra o crime organizado, o crime violento. Tudo isso, além de prejudicar a qualidade de vida dos brasileiros, leva o País para trás. Trabalhar para isso neste ambiente de Davos é bom para os negócios", disse o ministro.