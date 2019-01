Onyx fará apresentação de metas para os primeiros 100 dias de governo

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou que fará na tarde desta quarta-feira, 23, uma apresentação das metas para os primeiros 100 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro.



De acordo com a assessoria da Pasta, o ministro responderá a seis perguntas por meio de um sorteio prévio entre jornalistas. A apresentação está marcada para as 15h30.