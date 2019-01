Deputados do Novo na Assembleia abrem mão de auxílio-moradia e auxílio-paletó

Facebook/Divulgação

Os três deputados estaduais eleitos pelo Partido Novo protocolaram nesta terça-feira (21) pedido na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para não receberem auxílio-moradia e verba de paletó, salário extra pago no início e no final de cada mandato aos parlamentares.Em vídeos divulgados em suas redes sociais, eles criticaram os benefícios pagos aos deputados.“Só o auxílio-moradia representa R$ 4,4 mil para cada deputado. A ajuda de custo, chamada verba de paletó, representa R$ 25 mil a mais, no início e no fim do mandato. Nós da bancada do Novo vamos economizar mais de R$ 780 mil durante nossos mandatos”, diz a deputada eleita Laura Serrano, ao lado dos correligionários Guilherme da Cunha e Bartô.Ao longo de quatro anos, o auxílio-moradia para cada deputado custa cerca de R$ 210 mil aos cofres públicos e a verba de paletó custa mais R$ 50 mil. “Queremos dar o exemplo, afinal de contas, se vamos cobrar austeridade do povo mineiro, nada mais justo do que cortar na carne”, diz Bartô.