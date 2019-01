Mourão evita holofotes em cerimônia de troca de comando da cavalaria no Rio

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, participou na manhã desta terça-feira, 22, da cerimônia da troca de comando do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, na Vila Militar de Deodoro, na zona leste do Rio de Janeiro. Mourão não discursou no evento e saiu sem falar com a imprensa.



A cerimônia contou com algumas dezenas de militares, familiares e uma grande estrutura para suportar o intenso calor da região. Mourão, general de artilharia, foi muito homenageado no evento. O ato transcorreu sem problemas, com exceção da queda de um dos oficiais de um cavalo. O oficial machucou apenas o braço, segundo a assessoria.



A banda chegou a tocar o hino do Flamengo no final da cerimônia, time do presidente em exercício, e cuja vitória foi comemorada por ele no primeiro dia como presidente. Segundo a assessoria do evento, Mourão já tinha o compromisso da troca de comando em sua agenda de vice-presidente e decidiu mantê-lo. Depois de um coquetel fechado, Mourão viaja para Brasília.