Zema usa avião do estado em viagem para Brasília e recebe críticas nas redes sociais

(foto: Divulgação/Romeu Zema)

Apesar das críticas aos governos anteriores sobre o uso de aeronave do estado, o governador Romeu Zema (Novo) usou o avião do governo de Minas em sua primeira visita a Brasília, na quarta-feira (16).Nas redes sociais, políticos mineiros questionaram o uso do avião. No encontro, o governador, vice-governador Paulo Brant (Novo) e o secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e com ministros do governo federal para discutir a renegociação da dívida com a União e investimentos no estado.Por meio de nota, o governo de Minas informou que a comitiva do governo de Minas era formada por outros três secretários, além da equipe de segurança. “Foram cumpridas dez agendas na capital federal, entre elas audiência presidencial com Jair Bolsonaro, com o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros, como o da Economia, Paulo Guedes”, diz o governo.“O gabinete militar do governador fez a cotação e a aquisição de passagens em voo comercial para toda a equipe ficaria mais cara do que o consumo de combustível para o deslocamento em aeronave do próprio estado. Salientando que é compromisso do governador Romeu Zema reduzir drasticamente o número de aeronaves da frota aérea estadual e que será sempre feita a avaliação do menor custo para os deslocamentos oficiais que forem feitos daqui em diante pelo governo de Minas”, explica a nota.O deputado estadual Alencar da Silveira (PDT) perguntou ao governador em sua conta no Twitter qual companhia aérea foi usada para viagem. “Curiosidade: alguém sabe falar com companhia aérea o governador Zema, vice Paulo Brant e a comitia voaram para Brasília ontem para audiência com pres. Boslonaro? Latam, Gol, Azul, Avianca? Qual o horário de ida e volta? Se alguém souber mande informações”, alfinetou Alencar.O vereador de BH Gabriel Azevedo também questionou a viagem de Zema e lembrou suas promessas de campanha. “Não estou pegando no pé, mas a promessa era não usar avião oficial do governo. E, salvo engano, na campanha se prometeu nove secretarias no máximo. Já são doze. Eu acho que todo político precisa ser coerente com o que se promete na eleição”, postou o parlamentar.